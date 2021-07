Lega, Picca-Santori: Brunetta dimentica green pass, tampone a concorsisti vaccinati (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma – “Chiediamo ai medici vaccinati di fare il tampone tutti i giorni prima di entrare in ospedale”: con queste parole Fabrizio Santori e Monica Picca, dirigenti romani della Lega Salvini Premier, commentano “le numerose proteste arrivate dai concorsisti che sono stati obbligati, prima di partecipare ai concorsi in atto, a fare il tampone pur avendo effettuate entrambi le dosi del vaccino”. “Abbiamo apprezzato la nuova riforma Brunetta sulla P.A. e il cambio di gestione dei concorsi pubblici che hanno fatto spazio a sistemi digitali per lo svolgimento ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma – “Chiediamo ai medicidi fare iltutti i giorni prima di entrare in ospedale”: con queste parole Fabrizioe Monica, dirigenti romani dellaSalvini Premier, commentano “le numerose proteste arrivate daiche sono stati obbligati, prima di partecipare ai concorsi in atto, a fare ilpur avendo effettuate entrambi le dosi del vaccino”. “Abbiamo apprezzato la nuova riformasulla P.A. e il cambio di gestione dei concorsi pubblici che hanno fatto spazio a sistemi digitali per lo svolgimento ...

