Insigne-Napoli | trattativa dopo l' Europeo | Molto difficile accada

Ospite a Sportitalia, l'esperto di mercato Gianluigi Longari ha fatto il punto sulla spinosa situazione legata al rinnovo di Lorenzo Insigne. "Il Napoli non ha mai avviato una trattativa per il rinnovo di Insigne. Lo farà alla fine dell'Europeo, ma sarà verosimilmente Molto difficile che il Napoli riesca a blindarlo"

