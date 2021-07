Hamburger di zucchine

Leggi su distantimaunite

(Di venerdì 9 luglio 2021) Sì, hai capito bene, , il modo ideale per far mangiare leai più piccoli. Con l’arrivo dell’estate la prima cosa che consigliano è di bere tanto, mangiare tanta frutta e verdura e di non uscire nelle ore più calde. Tre regole fondamentali per arrivare alla fine dell’estate senza aver sofferto troppo il caldo. Solo io anche di estate sogno lasagne fumanti e carbonare cremose? Spero di no. Ma tra quello che si vuole fare a quello che è meglio fare passa c’è un abisso. Meglio stavolta consigliarvi un piatto idoneo per l’estate, leggero che è buono mangiarlo anche a qualche ora di distanza dopo averlo cucinato. Ormai le verdure e i legumi si vedono ...