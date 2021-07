Golf | Rahm e Detry agganciano Senior in testa allo Scottish Open 2021 Sei italiani superano il taglio

(Di venerdì 9 luglio 2021) Si è concluso il secondo giro dell’edizionedello. A guidarlo c’è un terzetto composto dal numero 1 del mondo, lo spagnolo Jon, dal belga Thomase dall’unico dei tre che era già davanti dalla giornata di ieri, e cioè l’inglese Jack. Per i due che si ricongiungono score di -6, per-4, per tutti e tre -11 complessivo al Renaissance Club di North Berwick. Dietro il terzetto dice n’è un altro, con Lee Westwood e Matt Fitzpatrick a rimpinguare ulteriormente la quota d’Inghilterra a -10 insieme al sudafricano ...

Quarta piazza per il leader del ranking mondiale Jon, protagonista del punteggio un 66 ( - 5). Giornata complicata per gli italiani, che possono vantare il solo Francesco Laporta tra le ...L'Eurotour diprevede, come prossimo appuntamento, lo Scottish Open , in cui tanti azzurri saranno impegnati. ... Tra loro ci sarà anche Jon, numero 1 del mondo. Da segnalare la partecipazione ...Si è concluso il secondo giro dell’edizione 2021 dello Scottish Open. A guidarlo c’è un terzetto composto dal numero 1 del mondo, lo spagnolo Jon Rahm, dal belga Thomas Detry e dall’unico dei tre che ...Al torneo del Rolex Series ci sono novità sul podio, mentre il pugliese conferma l'ottimo stato di forma. Lenta partenza, invece, per il resto del team italiano ...