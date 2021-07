Fdi: Meloni, 'momento politico più difficile rottura Fini-Berlusconi' (Di venerdì 9 luglio 2021) Rapallo (Ge), 9 lug. (Adnkronos) - Il "momento più difficile" nel percorso politico è stato "quando ci fu la rottura tra Fini e Berlusconi, perchè era una comunità che si sfaldava. E' stata una fase molto difficile, quando poi abbiamo fondato Fratelli d'Italia, non è facile capire quale è la scelta giusta. Alla fine abbiamo fatto la scelta più temeraria che alla fine è andata bene. Tutta quella stagione è stata complessa". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, intervistata da Mario Giordano a Rapallo per la presentazione del ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Rapallo (Ge), 9 lug. (Adnkronos) - Il "più" nel percorsoè stato "quando ci fu latra, perchè era una comunità che si sfaldava. E' stata una fase molto, quando poi abbiamo fondato Fratelli d'Italia, non è facile capire quale è la scelta giusta. Alla fine abbiamo fatto la scelta più temeraria che alla fine è andata bene. Tutta quella stagione è stata complessa". Lo ha affermato Giorgia, presidente di Fratelli d'Italia, intervistata da Mario Giordano a Rapallo per la presentazione del ...

