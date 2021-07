Ecco la Rai di Draghi: Fuortes (area Pd) presidente, Soldi ad. No della Lega (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug – Ecco la Rai di Draghi (che vira non poco a sinistra): Carlo Fuortes presidente e Marinella Soldi ad, e arriva subito il no della Lega. Per adesso però sono questi i nomi che il ministro dell’Economia Daniele Franco, d’intesa con il premier Mario Draghi, proporrà alla prossima riunione del Consiglio dei Ministri. A renderlo noto è Palazzo Chigi. Rai, i nomi scelti da Draghi. Il no della Lega a Fuortes: “Molto vicino alla sinistra” Marinella Soldi e Carlo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 9 luglio 2021) Roma, 9 lug –la Rai di(che vira non poco a sinistra): Carloe Marinellaad, e arriva subito il no. Per adesso però sono questi i nomi che il ministro dell’Economia Daniele Franco, d’intesa con il premier Mario, proporrà alla prossima riunione del Consiglio dei Ministri. A renderlo noto è Palazzo Chigi. Rai, i nomi scelti da. Il no: “Molto vicino alla sinistra” Marinellae Carlo ...

