Donkey Kong compie 40 anni! - articolo

(Di venerdì 9 luglio 2021) Il musone di, ultimamente, non lo si vede in giro così spesso. Ma quando il gorilla più famoso dei videogiochi appare, battendo i pugni contro il petto e balzando tra tendaggi di liane, è imponente e fracassone come sempre. Oggi lo si trova tra i pesi massimi di Super Smash Bros e di tanto in tanto è il volto di alcuni rhythm game targati Nintendo (ia). Nel 2014, come una creatura perduta liberatasi da uno stato di ibernazione, pronta a ricordare a tutti la propria potenza, ha regalato al Wii U uno dei platform più profondi degli ultimi anni,Country: ...

Il musone di Donkey Kong, ultimamente, non lo si vede in giro così spesso. Ma quando il gorilla più famoso dei videogiochi appare, battendo i pugni contro il petto e balzando tra tendaggi di liane, è ...