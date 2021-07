Da CDP e Intesa Sanpaolo un miliardo di euro per agevolare il credito a Midcap e PMI

(Di venerdì 9 luglio 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito della più ampia collaborazione fra Cassa Depositi e Prestiti e, volta a promuovere lo sviluppo di iniziative congiunte per il supporto alle imprese italiane, è stata sottoscritta da CDP un’obbligazione senior unsecured preferred, della durata di 7 anni emessa dadel valore nominale di 1di, che sarà integralmente impiegata dalla Banca per erogare nuovi finanziamenti ae PMI italiane finalizzati ad investimenti sul territorio nazionale. L’iniziativa consolida la partnership tra CDP e ...

L'iniziativa consolida la partnership traSanpaolo e consente di mettere a disposizione ulteriori risorse nell'ambito di "Motore Itali" , il programma strategico di interventi di...L'operazione consolida la partnership traSanpaolo e consente di mettere a disposizione ulteriori risorse nell'ambito di "Motore Italia", il programma di interventi diSanpaolo ...(Teleborsa) - Nell'ambito della più ampia collaborazione fra Cassa Depositi e Prestiti e Intesa Sanpaolo, volta a promuovere lo sviluppo di iniziative congiunte per il supporto alle imprese italiane, ...L’obbligazione sarà impiegata da Intesa Sanpaolo per erogare finanziamenti alle imprese, dall’importo massimo di 25 milioni di euro e scadenza minima non inferiore a 24 mesi incluso il preammortamento ...