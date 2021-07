Covid, Pregliasco: “Vacanze? L’Italia è più sicura” (Di venerdì 9 luglio 2021) “Viaggiate ma viaggiate in Italia, perché c’è un’organizzazione e una buona contezza di protocolli che vengono utilizzati e in più si dà una mano ai nostri lavoratori del settore che hanno sofferto e si sono sacrificati per un interesse di sanità pubblica”. Così all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente dell’Università Statale di Milano dopo l’appello dell’Oms Europa a valutare attentamente la necessità di viaggiare quest’estate. “Oltretutto – aggiunge – io dico che in Italia la garanzia dell’assistenza e la scelta terapeutica è esemplare e difficilmente trovabile nel resto del mondo. Quindi ben venga una ragionevolezza nei viaggi e preferire mete ... Leggi su italiasera (Di venerdì 9 luglio 2021) “Viaggiate ma viaggiate in Italia, perché c’è un’organizzazione e una buona contezza di protocolli che vengono utilizzati e in più si dà una mano ai nostri lavoratori del settore che hanno sofferto e si sono sacrificati per un interesse di sanità pubblica”. Così all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio, docente dell’Università Statale di Milano dopo l’appello dell’Oms Europa a valutare attentamente la necessità di viaggiare quest’estate. “Oltretutto – aggiunge – io dico che in Italia la garanzia dell’assistenza e la scelta terapeutica è esemplare e difficilmente trovabile nel resto del mondo. Quindi ben venga una ragionevolezza nei viaggi e preferire mete ...

