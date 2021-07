Covid: più test ma positivi stabili, riprende calo ricoveri (Di venerdì 9 luglio 2021) Sono 1.390 i positivi al test del coronavirus individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.394. Sono invece 25 le vittime in un giorno, mentre ieri ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 luglio 2021) Sono 1.390 ialdel coronavirus individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.394. Sono invece 25 le vittime in un giorno, mentre ieri ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid più Iss: due dosi di vaccino anti - Covid proteggono da ricoveri e morte fino al 100% ROMA. Il vaccino contro il Covid - 19, 'se si sono completate le dosi previste, è efficace circa all'80% nel proteggere dall'infezione, e fino al 100% dagli effetti più gravi della malattia, per tutte le fasce di età'. Lo ...

Covid: Rezza (Salute), possibili misure più rigide per arrivi da Spagna e Portogallo Roma, 09 lug 17:23 - Si sta valutando la possibilità di prendere misure più rigide per i passeggeri in arrivo da Spagna e Portogallo, ma questa decisione non è stata presa". Lo ha affermato il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, nel corso ...

