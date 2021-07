**Covid: in Lombardia a luglio variante Delta in 45% casi** (Di venerdì 9 luglio 2021) Milano, 9 lug. (Adnkronos) - Nei primi sette giorni di luglio in Lombardia la variante Alpha è al 24% (142 casi) e la variante Delta al 45% (270 casi), sebbene su un totale di sole 603 genotipizzazioni eseguite. Sono i risultati del monitoraggio sui nuovi casi per individuare le variante della Direzione Welfare della Regione Lombardia. Nel mese di giugno la variante predominante è stata l'Alpha con il 64% contro la Delta attestata all'11% su 1979 genotipizzazioni eseguite nel mese. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Milano, 9 lug. (Adnkronos) - Nei primi sette giorni diinlaAlpha è al 24% (142 casi) e laal 45% (270 casi), sebbene su un totale di sole 603 genotipizzazioni eseguite. Sono i risultati del monitoraggio sui nuovi casi per individuare ledella Direzione Welfare della Regione. Nel mese di giugno lapredominante è stata l'Alpha con il 64% contro laattestata all'11% su 1979 genotipizzazioni eseguite nel mese.

