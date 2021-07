Coronavirus, i dati – Sono 1.390 i contagi in 24 ore con 196mila tamponi: sono il 43% in più di venerdì scorso. Altre 25 vttime (Di venerdì 9 luglio 2021) Rimangono stabili rispetto a ieri i contagi giornalieri da Coronavirus. Calano infatti solo di 4 unità le persone risultate positive nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti dal ministero della Salute, passando dai 1.394 di ieri ai 1.390 di oggi. Numeri registrati nonostante un leggero aumento dei tamponi processati: sono 196.922 i test molecolari e antigenici effettuati, contro i 174.852 di ieri. Questo fa sì che si assista a un calo, seppur leggero, del tasso di positività che scende allo 0,7% rispetto allo 0,8% di ieri. In aumento, invece, le vittime giornaliere che passano dalle 13 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 luglio 2021) Rimangono stabili rispetto a ieri igiornalieri da. Calano infatti solo di 4 unità le persone risultate positive nelle ultime 24 ore, secondo iforniti dal ministero della Salute, passando dai 1.394 di ieri ai 1.390 di oggi. Numeri registrati nonostante un leggero aumento deiprocessati:196.922 i test molecolari e antigenici effettuati, contro i 174.852 di ieri. Questo fa sì che si assista a un calo, seppur leggero, del tasso di positività che scende allo 0,7% rispetto allo 0,8% di ieri. In aumento, invece, le vittime giornaliere che passano dalle 13 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 1.010 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero d… - petergomezblog : Coronavirus, i dati – Tornano a crescere (di poco) i contagi: +33% rispetto ai primi due giorni della settimana sco… - PasqualeMarro : #Bollettino #coronavirusitalia: i dati di oggi, venerdì 9 luglio 2021 - Herbert403 : Coronavirus, i dati – Sono 1.390 i contagi in 24 ore con 196mila tamponi: sono il 43% in più di venerdì scorso. Alt… - andreastoolbox : Covid in Italia, il bollettino con i dati di oggi 9 luglio | Sky TG24 -