Come la Bce inizia a somigliare un po’ di più alla Fed (Di venerdì 9 luglio 2021) Con la nuova strategia di politica monetaria, la Bce diventa un po’ più simile alla Federal Reserve, ma non tanto da inglobare l’occupazione nel suo obiettivo principale che resta quello della stabilità dei prezzi. E il motivo lo ha ripetuto ieri la presidente Christine Lagarde: “La stabilità dei prezzi resta il miglior contributo che la politica monetaria può dare alla crescita economica”. Ma un passetto verso la Banca centrale americana la Bce lo ha fatto raccomandando l’inclusione nell’indice di inflazione del costo delle case di proprietà, cosa che per la Fed è la norma. Come spiega al Foglio Andrea Ferrero, economista ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 9 luglio 2021) Con la nuova strategia di politica monetaria, la Bce diventa un po’ più simileFederal Reserve, ma non tanto da inglobare l’occupazione nel suo obiettivo principale che resta quello della stabilità dei prezzi. E il motivo lo ha ripetuto ieri la presidente Christine Lagarde: “La stabilità dei prezzi resta il miglior contributo che la politica monetaria può darecrescita economica”. Ma un passetto verso la Banca centrale americana la Bce lo ha fatto raccomandando l’inclusione nell’indice di inflazione del costo delle case di proprietà, cosa che per la Fed è la norma.spiega al Foglio Andrea Ferrero, economista ...

Advertising

DividendProfit : Bce non proprio come Fed, Lagarde: ‘se abbiamo adottato average inflation targeting (AIT)? La risposta è no’ - FIRSTonlineTwit : “La caratteristica principale della nostra strategia è il nostro impegno a raggiungere l’obiettivo del 2% – ha aggi… - enzo_aa : @Rightwing1970 @aphrodya1 @palple @ginother @AntonioDelSur1 @AlbertoBagnai Certo che no, rispondevo all'affermazion… - biondi_danilo : @repubblica Questa non capisce una mazza di finanza. E' solo una avvocatucola da 3x2 raccomandata che dall'ormai im… - Marco54365186 : @PaginaVox Sono solo tedeschi, maestri nel rompere i coglioni e perdere le partite importanti. Ora è sotto inchiest… -