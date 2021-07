Carrà, lacrime e commozione per l’ultimo saluto a Roma (Di venerdì 9 luglio 2021) lacrime e commozione per l’ultimo saluto a Raffaella Carrà, i cui funerali si sono svolti nella Basilica di Santa Maria in AraCoeli a Roma. Un lungo applauso ha accolto l’uscita del feretro dalla Chiesa. sfe/mgg su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 9 luglio 2021)pera Raffaella, i cui funerali si sono svolti nella Basilica di Santa Maria in AraCoeli a. Un lungo applauso ha accolto l’uscita del feretro dalla Chiesa. sfe/mgg su Il Corriere della Città.

Advertising

RaiNews : Raffaella 'è stata molto di più di quello che si è visto e sentito di lei' #RaffaellaCarra - infoitcultura : Sergio Japino in lacrime, il dolore al funerale di Raffaella Carrà - LaNotifica : Carrà, lacrime e commozione per l’ultimo saluto a Roma - infoitcultura : “Ci ritroveremo…”. Raffaella Carrà, commozione enorme ai funerali. Folla di vip in lacrime - axelvassallo : RT @FrancoScarsell2: Lacrime e applausi ai funerali a Roma di Raffaella Carra’. Si sono fermati anche Spagna e i Paesi latino americani For… -