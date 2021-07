Berrettini nella storia: è in finale a Wimbledon (Di venerdì 9 luglio 2021) L’impresa è epocale. Matteo Berrettini è nella storia dello sport italiano. Ha conquistato la finale a Wimbledon, battendo il polacco Hubert Hurkacz. Il risultato finale è una sentenza stampata nella pietra. 6-3, 6-0, 6-7, 6-4. Decisiva un’impennata di orgoglio e di classe, uno scatto definitivo sul filo del traguardo, dopo aver ceduto all’avversario il terzo set. Un momento di défaillance, subito riscattato da una reazione aggressiva. Leggi su vanityfair (Di venerdì 9 luglio 2021) L’impresa è epocale. Matteo Berrettini è nella storia dello sport italiano. Ha conquistato la finale a Wimbledon, battendo il polacco Hubert Hurkacz. Il risultato finale è una sentenza stampata nella pietra. 6-3, 6-0, 6-7, 6-4. Decisiva un’impennata di orgoglio e di classe, uno scatto definitivo sul filo del traguardo, dopo aver ceduto all’avversario il terzo set. Un momento di défaillance, subito riscattato da una reazione aggressiva.

Advertising

Coninews : BERRETTINI NELLA STORIA! ?????? Sull'erba londinese @MattBerrettini supera anche Hubert Hurkacz 6-3 6-0 6-7 6-4 e di… - FBiasin : 11° successo di fila sull’erba: #Berrettini è il 1° italiano nella storia in finale a #Wimbledon. Se amate lo spor… - Eurosport_IT : BERRETTINI, SEI NELLA STORIA! ???? Matteo Berrettini è il primo italiano (uomo o donna) della storia a raggiungere u… - BaianoAngela1 : RT @ultimenotizie: Storica finale per Matteo #Berrettini a Wimbledon, L'azzurro ha battuto in semifinale il polacco Hubert Hurkacz ed è il… - guylamps : RT @angelomangiante: FAVOLOSO!!! ?????? Una finale storica per #Berrettini in piena maturità tecnica, fisica e mentale. Variando ampiezza e r… -