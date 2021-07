Berrettini batte Hurkacz: è in finale a Wimbledon (Di venerdì 9 luglio 2021) Berrettini batte Hurkacz e riscrive la storia del tennis italiano, entra di diritto nella storia per essere il primo tennista italiano a raggiungere la finale a Wimbledon. Quello che sorprende la la relativa facilità con cui si è sbarazzato in quattro set di Hubert Hurkacz con il risultato di 6-3, 6-0, 7-5, 6-4. Con chi giocherà in finale? Ora aspetta il vincente dell’altra semifinale tra Djokovic e Shapovalov. pur essendo un osso duro Shapovalov, ci sentiamo di dire che probabilmente domenica, oltre che la finale europea di calcio, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 9 luglio 2021)e riscrive la storia del tennis italiano, entra di diritto nella storia per essere il primo tennista italiano a raggiungere la. Quello che sorprende la la relativa facilità con cui si è sbarazzato in quattro set di Hubertcon il risultato di 6-3, 6-0, 7-5, 6-4. Con chi giocherà in? Ora aspetta il vincente dell’altra semitra Djokovic e Shapovalov. pur essendo un osso duro Shapovalov, ci sentiamo di dire che probabilmente domenica, oltre che laeuropea di calcio, ...

Eurosport_IT : BERRETTINI FA LA STORIA! ?????? L'azzurro batte in 4 set Félix Auger-Aliassime e conquista la sua prima storica semif… - LaStampa : La prima volta di un italiano in finale a Wembley: Berrettini batte Hurkacz in quattro set - SkySport : Wimbledon: Berrettini batte Hurkacz, è finale. Gli highlights ? La finale Domenica alle 15 Su Sky Sport Uno, Sky Sp… - salvatori_luigi : RT @HuffPostItalia: Berrettini 'batte' anche Panatta. Sarà 3° in classifica Atp, mai nessuno così in alto - canova_enrico : RT @SkySport: Wimbledon: Berrettini batte Hurkacz, è finale. Gli highlights ? La finale Domenica alle 15 Su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis… -