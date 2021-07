Avellino | l’annuncio di Di Somma | ” In arrivo due attaccanti di spessore”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 9 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Giornata campale in casa. Nella mattinata a Montefalcione si è tenuto il summit tra il presidente Angelo Antonio D’Agostino; il direttore sportivo Salvatore Die il tecnico Piero Braglia. Confronto volto alla strategia di mercato da intraprendere prima del ritiro fissato per il prossimo 24 luglio a Roccaraso. L’attuale rosa va implementata con cinque o sei elementi diche devono essere aggiunti ad un gruppo che si è dimostrato forte e solido la scorsa stagione. Al termine del confronto Diha fatto il punto: “E’ stato un incontro per ...