Allarme variante Delta: focolai a catena, contagi in tutta Italia (Di venerdì 9 luglio 2021) L’andamento dell’epidemia di coronavirus in Italia torna a preoccupare: la variante Delta sta generando un nuovo aumento dei contagi. Dopo una discesa costante nei contagi da coronavirus durata praticamente tre… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 9 luglio 2021) L’andamento dell’epidemia di coronavirus intorna a preoccupare: lasta generando un nuovo aumento dei. Dopo una discesa costante neida coronavirus durata praticamente tre… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

petergomezblog : Vaccini, l’allarme di Gimbe: “Quasi 6 milioni di over 60 a rischio variante Delta. Serve una strategia per chiamare… - Adnkronos : Varianti covid, l’allarme di #Crisanti: “Vaccino non risolve tutto”. - TgrRaiToscana : E' allarme nella Asl toscana sud est per il notevole incremento di casi in provincia di Grosseto, soprattutto tra i… - susy19711 : RT @GiornaleVicenza: È l’allarme lanciato da Andrea Crisanti, che avverte: «Sbagliato basare la lotta al #Covid unicamente sui #vaccini» h… - fede2_4 : RT @GiornaleVicenza: È l’allarme lanciato da Andrea Crisanti, che avverte: «Sbagliato basare la lotta al #Covid unicamente sui #vaccini» h… -