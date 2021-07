A Genova per disarmare i mercati (Di venerdì 9 luglio 2021) Venti anni fa uno straordinario movimento globale osò oltrepassare il perimetro dato e dire l’indicibile: “un altro mondo è possibile”, rompendo la cappa di quel “There is no alternative” pronunciato trenta anni prima da Margareth Thatcher e divenuto la cifra del capitalismo contemporaneo. Quel movimento disse a chiare lettere che una società basata sul mercato non avrebbe garantito protezione ad alcuno, che la diseguaglianza sociale avrebbe diviso il mondo in vite degne e vite da scarto, che la crisi ecologica … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 9 luglio 2021) Venti anni fa uno straordinario movimento globale osò oltrepassare il perimetro dato e dire l’indicibile: “un altro mondo è possibile”, rompendo la cappa di quel “There is no alternative” pronunciato trenta anni prima da Margareth Thatcher e divenuto la cifra del capitalismo contemporaneo. Quel movimento disse a chiare lettere che una società basata sul mercato non avrebbe garantito protezione ad alcuno, che la diseguaglianza sociale avrebbe diviso il mondo in vite degne e vite da scarto, che la crisi ecologica … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Genova per Risotto con il polpo: la squisita ricetta della tradizione ligure In padella aggiungiamo il riso e facciamolo tostare come per la preparazione di ogni risotto. Uniamo il vino e facciamo evaporare, procedendo alla cottura con acqua calda o brodo. Più o meno a metà ...

'Referendum abrogativo per reddito di cittadinanza' ...referendum abrogativo per il reddito di cittadinanza ". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi , intervenendo al 50° convegno dei giovani imprenditori di Confindustria, in corso a Genova.

Genova, piazze a numero chiuso per la finale: “Volontari ai varchi e mascherine” Il Secolo XIX La Liguria delle tavole di mare (che non disdegnano il contributo dell'orto) Un viaggio lungo le coste: dodici indirizzi a vocazione golosa e democratica per poter godere dei sapori tipici della regione, a due passi dal bagnasciuga ...

Coronavirus: chi rischia di avere forme gravi? Università di Genova e Ospedale Gaslini hanno partecipato allo studio realizzato da 3500 ricercatori di 25 Paesi, che ha coinvolto 50 mila pazienti e 2 milioni di controlli sani ...

