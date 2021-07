Verona | l' ippopotamo femmina più anziana d' Europa sfida l' età e partorisce il suo 14esimo figlio

Advertising

Leggo.it

... veterinario e direttore tecnico del Parco Natura Viva di Bussolengo in provincia di- e ... Eppure, prosegue Sandri, 'l 'istinto di protezione di mammaè sempre vivo: quando deve ......a partire dalla mostra allestita nel polo Santa Marta e in altri spazi dell'università di. ... realizzate rimuovendo lo strato esterno di una zanna die tagliandone una metà per ...L'ippopotamo femmina più anziana d'Europa ha partorito il suo quattordicesimo figlio. Camilla, madre 13 volte e nonna di sette nipoti, ha sfidato la sua età da record (oltre ...AGI - Qualche giorno prima del parto se ne rimaneva in acqua, separata dagli altri. Un segnale chiaro da parte dell'ippopotamo femmina più anziana d'Europa che tuttavia, ha lasciato lo staff in appren ...