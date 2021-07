una zuppa inglese: rigore generoso e due palloni in campo! (Di giovedì 8 luglio 2021) Un rigore ai supplementari, molto più che dubbio, praticamente inesistente (azione viziata dalla presenza di due palloni in campo), spalanca le porte della finale all'Inghilterra. La prima finale dal ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 8 luglio 2021) Unai supplementari, molto più che dubbio, praticamente inesistente (azione viziata dalla presenza di duein campo), spalanca le porte della finale all'Inghilterra. La prima finale dal ...

Advertising

gioeiras : DOMENICA ANDIAMO IN ITALIA MI FATTO UNA ZUPPA CON LE TESTE DI QUESTI INGLESI DI MERAVIGLIA - oysteinnn : Guarda che rigore che hanno fischiato a questi…ma da una parte è meglio, io voglio passaje la zuppa davanti a 60mil… - melancoliee : @nuvoledacciaio_ Non l’ho tolto ma come idee posso dirti di provare la gazpacho (che è una zuppa/passato di verdure… - vegan_c00kie : @canyongiu ossi che buoni oggi per pranzo mio papà mi ha fatto una zuppa di cipolle buonissima stavo per mangiarla… - meredith_gal : @3gerardpique @EURO2020 @CopaAmerica Gerard, vatti a fare una zuppa ?? -