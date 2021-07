Un libro sotto le stelle… ma anche sul mare: ecco il programma (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSi svolgerà a bordo dei traghetti della Travelmar, la compagnia di navigazione che copre le vie del mare verso la costiera amalfitana, la 17ª edizione di “Un libro sotto le stelle”, la manifestazione realizzata dall’associazione I Meridiani, presieduta da Alfonso Giarletta. Con partenza da Piazza della Concordia alle 19,30 dal 15 al 17 luglio e dal 22 al 24 luglio, a bordo delle imbarcazioni, nel percorso tra Salerno e Positano, gratuitamente ma con prenotazione obbligatoria perchè i posti sono riservati ai primi cento, vengono letti alla presenza degli autori i rispettivi libri. Il primo appuntamento in ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSi svolgerà a bordo dei traghetti della Travelmar, la compagnia di navigazione che copre le vie delverso la costiera amalfitana, la 17ª edizione di “Unle stelle”, la manifestazione realizzata dall’associazione I Meridiani, presieduta da Alfonso Giarletta. Con partenza da Piazza della Concordia alle 19,30 dal 15 al 17 luglio e dal 22 al 24 luglio, a bordo delle imbarcazioni, nel percorso tra Salerno e Positano, gratuitamente ma con prenotazione obbligatoria perchè i posti sono riservati ai primi cento, vengono letti alla presenza degli autori i rispettivi libri. Il primo appuntamento in ...

