Tokyo: Olimpiadi a porte chiuse a causa della pandemia (Di giovedì 8 luglio 2021) Le Olimpiadi di Tokyo si svolgeranno senza spettatori a causa dell'emergenza Covid. Una decisione necessaria dopo l'aumento dei casi di contagi registrati negli ultimi giorni che avevano spinto il ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 8 luglio 2021) Ledisi svolgeranno senza spettatori adell'emergenza Covid. Una decisione necessaria dopo l'aumento dei casi di contagi registrati negli ultimi giorni che avevano spinto il ...

Advertising

guerini_lorenzo : In bocca al lupo agli atleti della #Difesa in partenza per #Tokyo! Portatori di speranza di un mondo che vuole torn… - Gazzetta_it : I Giochi di Tokyo a porte chiuse: niente pubblico #Olimpiadi - HuffPostItalia : Il Giappone si piega al Covid, Olimpiadi Tokyo 2020 senza spettatori - RaiNews : 'Non avevamo altra scelta', ha detto il capo dell'organizzazione locale, Seiko Hashimoto #Tokyo2020 #tokyo… - silvianalon : RT @andreabettini: Le Olimpiadi di Tokyo si disputeranno senza spettatori a causa della pandemia -