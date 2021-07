Sul fondo di un lago in Polonia? Il tesoro trafugato da Hitler, a un passo da una scoperta storica (Di giovedì 8 luglio 2021) Una scoperta storica, nel caso in cui fosse confermata. Un camion di tesori trafugati dai nazisti nel corso della seconda guerra mondiale potrebbe essere stato individuato sul fondo di un lago nel sud-ovest della Polonia. Lo ha annunciato l'esploratore Piotr Koper, il quale durante una ricerca nel lago di Walbrzych, grazie all'aiuto di un georadar, avrebbe individuato diverse lamiere di acciaio che potrebbero appartenere ai mezzi militari del Reich. Infatti nella primavera del 1945 un convoglio di camion partì dalla vicina città di Goerlitz con reperti provenienti da un museo. Di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Una, nel caso in cui fosse confermata. Un camion di tesori trafugati dai nazisti nel corso della seconda guerra mondiale potrebbe essere stato individuato suldi unnel sud-ovest della. Lo ha annunciato l'esploratore Piotr Koper, il quale durante una ricerca neldi Walbrzych, grazie all'aiuto di un georadar, avrebbe individuato diverse lamiere di acciaio che potrebbero appartenere ai mezzi militari del Reich. Infatti nella primavera del 1945 un convoglio di camion partì dalla vicina città di Goerlitz con reperti provenienti da un museo. Di ...

