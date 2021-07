Spalletti si presenta a Napoli | “Voglio una squadra di scugnizzi”

(Di giovedì 8 luglio 2021) Ilin conferenza stampa il nuovo allenatore Luciano. Il mister scioglie i dubbi sul mercato e su Insigne Lucianosiai microfoni dei giornalisti nella sua prima conferenza stampa come allenatore del. Le parole dell’allenatore L’allenatore di Certaldo si: “Mi fa piacere ritrovarvi, qualcuno già lo conosco, qualcuno lo conoscerò. Chi è quello più cattivo tra voi?. Iniziamo magari con le curiosità sul ritiro. Stiamo qui per 2-3 giorni per i test, le visite, tamponi Covid. I 7 degli Europei saranno in ...

Così Stefano Pioli, allenatore del Milan, intervenuto in conferenza stampa,la nuova ... "I rientri di Allegri, Sarri,, Mourinho sono stimolanti, dispiace non ci sia Conte " ha ...Il neo allenatore del Napoli Lucianosiin conferenza stampa al mondo azzurro Prime parole da allenatore del Napoli per Lucianoche, in conferenza stampa, sial mondo azzurro. RITIRO - "Cominciamo ...L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti è stato presentato oggi in conferenza stampa. La conferenza è stata proposta in diretta da Radio Kiss Kiss ...Conferenza stampa di presentazione per Luciano Spalletti che da oggi inizia la sua nuova avventura con il Napoli. “Ai tifosi diciamo forza Napoli e come dicono loro ‘sarò con te'”, le prime parole di ...