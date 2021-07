Silk-Faw - Della Casa e Montosi entrano a far parte del team

(Di giovedì 8 luglio 2021) La-Faw annuncia l'arrivo di due nuove figure chiave.infatti a fardelche lavorerà nella nuova sede di Reggio Emilia Carloe Davide. Il primo è stato nominato Product Development Director, mentre il secondo ricoprirà il ruolo di Director Software & Electronic Technologies. Esperienze in Ferrari, Lamborghini e McLaren.vanta oltre 30 anni di esperienza nel settore automotive e la sua carriera è iniziata alla Ferrari, dove ha ricoperto il ruolo di Head of Vehicle Engineering. ...

Advertising

GiaSilvestrini : RT @KeyEnergyit: La Motor Valley dell’Emilia-Romagna è stata scelta per realizzare un progetto di portata mondiale! 2 gruppi internazional… - KeyEnergyit : La Motor Valley dell’Emilia-Romagna è stata scelta per realizzare un progetto di portata mondiale! 2 gruppi intern… -

Ultime Notizie dalla rete : Silk Faw

Quattroruote

... che nei mesi successivi approfondirà gli aspetti ambientali e di impatto sulla viabilità del polo, che ha annunciato a Gavassa uno stabilimento produttivo di auto elettriche di lusso da 1 ......recente ha disegnato una famiglia di supercar ibride ed elettriche cinesi che verranno prodotte nella Motor Valley da una joint venture tra la società di ingegneria americanaEV e il colosso...Il primo, nel cui curriculum figurano esperienze in Ferrari, McLaren e Lamborghini, è stato nominato Product Development Director, mentre il secondo, che ha lavorato a Maranello e Woking, diventerà Di ...Hongqi, il marchio di lusso del colosso cinese Faw (First Automobile Works) sta viaggiando con il vento in poppa grazie alla crescita delle vendite della berlina sportiva H5, del suv di grandi dimensi ...