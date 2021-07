Scoperta Cnr-Polimi, presto Nano-convertitori ottici ultraveloci comandati dalla luce (Di giovedì 8 luglio 2021) Progettata e realizzata una Nanoantenna di dimensioni inferiori al millesimo di millimetro in grado di trasformare il colore della luce, controllabile attraverso la luce stessa. Il lavoro apre la strada a nuovi dispositivi per settori come le telecomunicazioni in fibra ottica o il computer quantistico e allo sviluppo di nuovi dispositivi ottici miniaturizzati operanti ad altissima velocità, per applicazioni non solo nel campo delle tlc. Lo studio degli istituti Nano e Ifn del Consiglio nazionale delle ricerche e del Politecnico di Milano é stato pubblicato su Acs Nano. La nuova ... Leggi su italiasera (Di giovedì 8 luglio 2021) Progettata e realizzata unaantenna di dimensioni inferiori al millesimo di millimetro in grado di trasformare il colore della, controllabile attraverso lastessa. Il lavoro apre la strada a nuovi dispositivi per settori come le telecomunicazioni in fibra ottica o il computer quantistico e allo sviluppo di nuovi dispositiviminiaturizzati operanti ad altissima velocità, per applicazioni non solo nel campo delle tlc. Lo studio degli istitutie Ifn del Consiglio nazionale delle ricerche e del Politecnico di Milano é stato pubblicato su Acs. La nuova ...

Advertising

zazoomblog : Scoperta Cnr-Polimi presto Nano-convertitori ottici ultraveloci comandati dalla luce - #Scoperta #Cnr-Polimi… - ultimenews24 : Progettata e realizzata una nanoantenna di dimensioni inferiori al millesimo di millimetro in grado di trasformare… - bildarte : RT @icksx: @VaeVictis @TatyTDV @markorusso69 'In pochi lo sanno, ma il merito è tutto italiano. L’ivermectina come risorsa nella guerra con… - liberenotizie : Scoperta Cnr-Polimi, presto Nano-convertitori ottici ultraveloci comandati dalla luce. Adnkronos - ultimora - lifestyleblogit : Scoperta Cnr-Polimi, presto Nano-convertitori ottici ultraveloci comandati dalla luce - -