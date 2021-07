Quei pazienti psichiatrici abbandonati (Di giovedì 8 luglio 2021) In Italia i pazienti psichiatrici sono lasciati a loro stessi e alle loro famiglie. I centri che dovrebbero prenderli in cura non sono attrezzati, hanno fondi scarsi e personale insufficiente. Così, troppo spesso, succede che chi soffre di disturbi mentali aggredisca persone in modo casuale e arrivi anche a uccidere. Come testimoniano i recenti episodi di cronaca. 13 giugno 2021: uno squilibrato psichico, sfuggito alla rete di assistenza sanitaria e sociale, uccide ad Ardea (Roma) due bambini e un anziano. Un anno prima l'uomo, Andrea Pignani, era stato ricoverato nel vicino ospedale di Ariccia per una «consulenza psichiatrica» a seguito di un grave ... Leggi su panorama (Di giovedì 8 luglio 2021) In Italia isono lasciati a loro stessi e alle loro famiglie. I centri che dovrebbero prenderli in cura non sono attrezzati, hanno fondi scarsi e personale insufficiente. Così, troppo spesso, succede che chi soffre di disturbi mentali aggredisca persone in modo casuale e arrivi anche a uccidere. Come testimoniano i recenti episodi di cronaca. 13 giugno 2021: uno squilibrato psichico, sfuggito alla rete di assistenza sanitaria e sociale, uccide ad Ardea (Roma) due bambini e un anziano. Un anno prima l'uomo, Andrea Pignani, era stato ricoverato nel vicino ospedale di Ariccia per una «consulenza psichiatrica» a seguito di un grave ...

Advertising

_Nuanda_ : @Luk_aka_Kino @pakywood E quale migliore vendetta che vedere i pazienti che chiedono o si ricordano positivamente d… - isladecoco7 : @LiciaRonzulli @agorarai Disertori e traditori sono tutti quei medici che non visitavano (e continuano a non farlo)… - scruta_vendetta : @PraesesMundi Sono più disertori e traditori tutti quei medici che durante la finta pandemia non hanno mai visitato… - lorenzmariapia : RT @LaVeritaWeb: Uno studio denuncia i limiti dei tamponi: «Troppi cicli di amplificazione gonfiano i casi». Molti di quei pazienti, tuttav… - argentofisico : RT @LaVeritaWeb: Uno studio denuncia i limiti dei tamponi: «Troppi cicli di amplificazione gonfiano i casi». Molti di quei pazienti, tuttav… -