Milan, Pioli: “Vogliamo confermarci ad alti livelli, abbiamo bisogno di giocatori di qualità” (Di giovedì 8 luglio 2021) Il Milan quest’oggi è tornato al lavoro a Milanello per iniziare la preparazione in vista della prossima stagione e il tecnico rossonero Stefano Pioli si è presentato in conferenza stampa parlando dell’obiettivo centrato qualche mese fa e del futuro: “Ci siamo goduti la Champions ma per pochi giorni, poi si pensa subito al futuro. Io e il club abbiamo iniziato a pensare subito alla nuova stagione. Siamo contenti della scorsa annata, ma ora pensiamo a quella nuova. Sarà bello rivedere i miei giocatori. abbiamo iniziato anche un pochino prima, ma Vogliamo fare le cose con ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 luglio 2021) Ilquest’oggi è tornato al lavoro aello per iniziare la preparazione in vista della prossima stagione e il tecnico rossonero Stefanosi è presentato in conferenza stampa parlando dell’obiettivo centrato qualche mese fa e del futuro: “Ci siamo goduti la Champions ma per pochi giorni, poi si pensa subito al futuro. Io e il clubiniziato a pensare subito alla nuova stagione. Siamo contenti della scorsa annata, ma ora pensiamo a quella nuova. Sarà bello rivedere i mieiiniziato anche un pochino prima, mafare le cose con ...

