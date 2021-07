Mila, minacciata per aver insultato l’Islam: 11 persone condannate (Di giovedì 8 luglio 2021) Un tribunale di Parigi ha giudicato colpevoli 11 persone, per aver minacciato e coperto d’insulti sui social l’adolescente Mila, considerata da questi colpevole di aver caricato su Instagram un video contro l’Islam. La ragazza aveva postato il video a seguito di alcune molestie subite durante una diretta su YouTube, da parte di un giovane musulmano, dovute alla sua omosessualità dichiarata. Mila Vs Islam Odio la religione, il Corano è una religione dell’odio, l’Islam è una merda. Dico quello che penso, cazzo. Non sono razzista, per niente. Non puoi essere razzista ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 luglio 2021) Un tribunale di Parigi ha giudicato colpevoli 11, perminacciato e coperto d’insulti sui social l’adolescente, considerata da questi colpevole dicaricato su Instagram un video contro. La ragazza aveva postato il video a seguito di alcune molestie subite durante una diretta su YouTube, da parte di un giovane musulmano, dovute alla sua omosessualità dichiarata.Vs Islam Odio la religione, il Corano è una religione dell’odio,è una merda. Dico quello che penso, cazzo. Non sono razzista, per niente. Non puoi essere razzista ...

