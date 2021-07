Mattarella come Pertini e Napolitano: sarà a Wembley per la finale degli Europei (Di giovedì 8 luglio 2021) sarà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad assistere alla finale di calcio degli Europei a Wembley. Lo si apprende da fonti del Quirinale. La decisione è stata presa oggi dopo la verifica di alcune questioni sanitarie. La variante Delta ha il suo epicentro proprio nel Regno Unito e dovranno essere seguite le procedure legate alla quarantena. Tra Mario Draghi e Mattarella, la scelta è ricaduta sul presidente della Repubblica. Va ricordato che l’Inghilterra – a causa della variante Delta – segna un crescente numero di contagi, tanto che il nostro premier avevaa ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 luglio 2021)il presidente della Repubblica Sergioad assistere alladi calcio. Lo si apprende da fonti del Quirinale. La decisione è stata presa oggi dopo la verifica di alcune questioni sanitarie. La variante Delta ha il suo epicentro proprio nel Regno Unito e dovranno essere seguite le procedure legate alla quarantena. Tra Mario Draghi e, la scelta è ricaduta sul presidente della Repubblica. Va ricordato che l’Inghilterra – a causa della variante Delta – segna un crescente numero di contagi, tanto che il nostro premier avevaa ...

Mattarella come Pertini e Napolitano: sarà a Wembley per la finale degli Europei Tra Mario Draghi e Mattarella, la scelta è ricaduta sul presidente della ... scelta di tenere semifinali e finale dell'Europeo a Wembley, candidando l'Italia come Paese ospitante. L'Uefa però non ha ...

