Marano | nuova operazione dei carabinieri | arrestati due pusher

Leggi su vesuvius

(Di giovedì 8 luglio 2021) Icontinuano a setacciare il territorio napoletano, con un’. Presi in arresto duee fioccano due denunce.delle forze dell’ordine nel napoletano (viadi Napoli)Idi Napoli continuano a setacciare. Il piccolo comune partenopeo è salito agli onori della cronaca proprio a causa delle numerose operazioni per limitare lo spaccio. Nella giornata di ieri, infatti, le forze dell’ordine sono tornate in azione mettendo in manette un 19enne incensurato del posto ...