Luis Alberto ha fatto un’altra magia e Sarri si è arrabbiato (Di giovedì 8 luglio 2021) Luis Alberto ha disertato il raduno della Lazio e non ha neppure avvisato: due motivi alla base di questa scelta insolita Non si è presentato al raduno e ha fatto arrabbiare il suo nuovo allenatore. L’ultima magia di Luis Alberto è avvenuta senza pallone. Ieri lo spagnolo, come il resto del gruppo, era atteso a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 8 luglio 2021)ha disertato il raduno della Lazio e non ha neppure avvisato: due motivi alla base di questa scelta insolita Non si è presentato al raduno e haarrabbiare il suo nuovo allenatore. L’ultimadiè avvenuta senza pallone. Ieri lo spagnolo, come il resto del gruppo, era atteso a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

capuanogio : #Lazio alle prese con il caso Luis Alberto: lo spagnolo ha saltato ieri le visite mediche, ufficialmente per un per… - TuttoMercatoWeb : TMW - Lazio, subito un giallo Luis Alberto: lo spagnolo non si è presentato alla visite mediche - Davidecrazia : Tutti i tifosi italiani: 'Luis Alberto vale 230 Caganoglu' Changulan all'inter e Lupo Alberto al Milan, tifosi ita… - MomentiCalcio : #Lazio, scoppia la grana #LuisAlberto: lo spagnolo non si presenta alle visite mediche - sandro_rosco : RT @alefainix88: @sandro_rosco ma il bello è che in radio l'altro giorno proprio lui ha detto che Luis Alberto e Milinkovic avrebbero usufr… -