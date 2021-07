Ley Trans | in Spagna | l’autodeterminazione di genere è quasi legge

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 8 luglio 2021) Si chiama Ley Trans, non ha ancora l’approvazione definitiva, ma porterà un cambiamento epocale in Spagna per quanto riguarda i diritti Lgbti e l’identità di genere. «Questa legge ci colloca di nuovo all’avanguardia in Europa» ha detto la ministra spagnola dell’Uguaglianza Irene Montero presentando la Ley Trans, disegno di legge «per l’uguaglianza reale ed effettiva delle persone trans e per le garanzie di diritti delle persone Lgbti».