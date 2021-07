Jorginho è sempre più grande

(Di giovedì 8 luglio 2021) Wembley, 24 febbraio 2019. Il Chelsea di Maurizio Sarri si gioca la finale di Coppa di Lega contro il Manchester City. È il momento più critico per il tecnico toscano a Londra, sconfitto pochi giorni prima per 6-0 proprio dalla squadra di Guardiola. Memore della batosta, Sarri abiura ai suoi principi, compatta i suoi in un 4-5-1 dal baricentro basso e raggiunge stancamente i calci di rigore.è il primo a presentarsi sul dischetto: solita rincorsa lenta, saltello, piattone… ma Ederson para. Il City avrebbe vinto 4-3, complice un altro errore di David Luiz.in quel momento è il riflesso in campo di un allenatore inviso ai tifosi. Ogni volta ...

Questi grandi eventi sonopiù diventati occasioni per rinvigorire e celebrare l'identità ... con le eccezioni di Toloi, Emerson e parzialmente di. Sarà ancora più composita alle ...... quindi, spazio a Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson, Barella,, Verratti, ... In quel caso si incontrarono in un'amichevole,a Wembley, che terminò con il risultato di 0 -...Potere mediatico. Ma in questo 2021 privare del riconoscimento uno tra Jorginho e Sterling sarebbe ingiusto. Poi, d’accordo, c’è sempre chi storcerà il naso pensando a un centrocampista centrale che ...La finale di Euro 2020 vedrà anche la sfida tra Jorginho e Sterling: in palio una forte candidatura per il Pallone d’oro Domenica sera si scende in campo a Wembley per finale dell’Europeo tra Italia e ...