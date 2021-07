Intervento record al Moscati, via tre tumori in contemporanea: paziente dimesso in buone condizioni (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Via tre tumori in contemporanea: è stato dimesso dall’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino in buone condizioni di salute un 65enne di Torre del Greco (Napoli), dopo essere stato sottoposto a un complesso Intervento chirurgico. Ricoverato nell’Unità operativa di Urologia dell’Azienda ospedaliera irpina con diagnosi di neoplasie a vescica, pelvi renale e prostata, presentava un quadro clinico tale da poter essere sottoposto a interventi per la rimozione dei carcinomi. Entrato in sala operatoria, l’équipe composta dal direttore ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Via trein: è statodall’ospedale San Giuseppedi Avellino indi salute un 65enne di Torre del Greco (Napoli), dopo essere stato sottoposto a un complessochirurgico. Ricoverato nell’Unità operativa di Urologia dell’Azienda ospedaliera irpina con diagnosi di neoplasie a vescica, pelvi renale e prostata, presentava un quadro clinico tale da poter essere sottoposto a interventi per la rimozione dei carcinomi. Entrato in sala operatoria, l’équipe composta dal direttore ...

