Haiti | caos dopo la morte di Moise sgominato il commando dei killer

Dichiarato lo stato d'assedio per due settimane nel paese in piena lotta di potere dopo l'assasinio del presidente. La polizia ha arrestato due mercenari stranieri e ucciso altri quattro componenti ...nel. Ariel Henry a Claude Joseph, che ha preso la guida del Paese: 'Il primo ministro sono ...4. Caos Haiti: il governo annuncia l’uccisione di quattro killer del presidente (di Michele Farina) Che velocità: le autorità haitiane che per anni hanno lasciato prosperare le bande armate che ...Ad Haiti il primo ministro Claude Joseph ha decretato lo stato di assedio su tutto il territorio nazionale. L'assassinio del presidente Moise, avvenuto nella notte del 7 luglio, ha aggravato la destab ...