Giustizia, via libera del Cdm alla riforma Cartabia. Anche i 5 stelle dicono sì (Di giovedì 8 luglio 2021) Giustizia, via libera del Cdm alla riforma di Marta Cartabia Via libera del Cdm alla riforma della Giustizia messa a punto dalla Ministra Marta Cartabia con l’obiettivo di velocizzare i tempi del processo e renderli compatibili con il Pnrr e gli standard europei. Il pacchetto di proposte del guardasigilli è stato politicamente blindato dopo le resistenze del M5S, che minacciava di astenersi, e che ha fatto slittare di quasi due ore l’inizio del Cmd. Ma l’intesa è stata trovata dopo la riunione tra i big ... Leggi su tpi (Di giovedì 8 luglio 2021), viadel Cdmdi MartaViadel Cdmdellamessa a punto dMinistra Martacon l’obiettivo di velocizzare i tempi del processo e renderli compatibili con il Pnrr e gli standard europei. Il pacchetto di proposte del guardasigilli è stato politicamente blindato dopo le resistenze del M5S, che minacciava di astenersi, e che ha fatto slittare di quasi due ore l’inizio del Cmd. Ma l’intesa è stata trovata dopo la riunione tra i big ...

Advertising

fattoquotidiano : È iniziato con due ore di ritardo il Cdm sulla riforma penale [TUTTI GLI AGGIORNAMENTI] #cartabia #prescrizione - LegaSalvini : #SALVINI: REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA AIUTA IL GOVERNO AD ACCELERARE. AL VIA RACCOLTA FIRME ?? Vieni a firmare i 6… - askanews_ita : #Draghi chiede sostegno alla riforma della #Giustizia e ottiene via libera - lazzaro14 : A Davigo non piacciono i quesiti del referendum sulla giustizia, ma sono legittimi - paola_biancu : RT @marcocappato: Il Ministero della #Giustizia si è opposto alla possibilità di firmare i #Referendum via #Spid. Una scelta grave, che in… -