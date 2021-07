Giustizia: Conte (Leu), 'utile e necessario percorso condiviso con M5S' (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - “Bene la ministra Cartabia, i suoi emendamenti alla riforma del processo penale vanno nella direzione che abbiamo tante volte auspicato e contribuito a determinare con proposte precise nel corso di queste settimane di incontri e ragionamenti". Lo afferma Federico Conte, deputato di Leu. "Sul nodo prescrizione, condivisibile -aggiunge- appare il meccanismo della improcedibilità in appello, con tempi certi per lo svolgimento dei processi, che riprende una mia proposta di legge del 2019 che ho riversato in alcuni emendamenti già depositati da Leu presso la commissione Giustizia della Camera. Opportuno l'approfondimento su una ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 luglio 2021) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - “Bene la ministra Cartabia, i suoi emendamenti alla riforma del processo penale vanno nella direzione che abbiamo tante volte auspicato e contribuito a determinare con proposte precise nel corso di queste settimane di incontri e ragionamenti". Lo afferma Federico, deputato di Leu. "Sul nodo prescrizione, condivisibile -aggiunge- appare il meccanismo della improcedibilità in appello, con tempi certi per lo svolgimento dei processi, che riprende una mia proposta di legge del 2019 che ho riversato in alcuni emendamenti già depositati da Leu presso la commissionedella Camera. Opportuno l'approfondimento su una ...

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia Conte I rapporti tra Conte e Trump e la strana vicenda dei servizi segreti Io non so perché Conte impieghi così tanto tempo prima di condannare " con toni soft " gli incidenti gravissimi di ...miei avvocati di chiedere comunque di portare questi signori davanti alla giustizia ...

La ministra Cartabia deve venire in parlamento a parlare dei pestaggi nelle carceri ...delle violenze rivelate dal nostro giornalista Nello Trocchia appartengono al corpo della polizia penitenziaria che risponde al ministero della Giustizia. Ministero che, durante il governo Conte 2, ...

"Ora capo M5s per acclamazione". Conte rivede le carte. Caos su Rai e giustizia Il Foglio Giustizia: Conte (Leu), ‘utile e necessario percorso condiviso con M5S’ Roma, 8 lug. (Adnkronos) – “Bene la ministra Cartabia, i suoi emendamenti alla riforma del processo penale vanno nella direzione che abbiamo tante volte auspicato e contribuito a determinare con propo ...

Giustizia, nessuna obiezione Un partito che si vede strappata la bandierina conquistata con il governo Conte, quando venne abolita la prescrizione, e che ora ha difficoltà a gestire una riforma del processo penale, necessaria per ...

