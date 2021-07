Funerali di Raffaella Carrà, dove vedere la diretta in tv venerdì 9 luglio 2021: orario e canale (Di giovedì 8 luglio 2021) Ci ha lasciati pochi giorni fa Raffaella Carrà, l’icona della musica e della tv italiana, che si è spenta a 78 anni tra l’incredulità di chi la conosceva, di chi la amava e di chi non avrebbe mai voluto sentire una notizia del genere. La regina della televisione combatteva da tempo contro una malattia, che lei ha cercato di nascondere per farsi ricordare dal pubblico sempre sorridente, energica, libera. Dopo il corteo per le vie della Capitale e nei luoghi più cari alla Carrà, con l’apertura della camera ardente, l’ultimo saluto ci sarà domani alle 12 nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli al Campidoglio. Funerali di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 8 luglio 2021) Ci ha lasciati pochi giorni fa, l’icona della musica e della tv italiana, che si è spenta a 78 anni tra l’incredulità di chi la conosceva, di chi la amava e di chi non avrebbe mai voluto sentire una notizia del genere. La regina della televisione combatteva da tempo contro una malattia, che lei ha cercato di nascondere per farsi ricordare dal pubblico sempre sorridente, energica, libera. Dopo il corteo per le vie della Capitale e nei luoghi più cari alla, con l’apertura della camera ardente, l’ultimo saluto ci sarà domani alle 12 nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli al Campidoglio.di ...

Advertising

Tg3web : L'addio a Raffaella Carrà. Venerdì a Roma i funerali della regina della tv. La camera ardente aperta da domani in C… - Corriere : I funerali di Raffaella Carrà a Roma, domani il corteo. Japino: ricordatela in tutte le chiese - SkyTG24 : Raffaella Carrà: in centinaia alla camera ardente, domani il funerale - CorriereCitta : #Funerali di #RaffaellaCarrà, dove vedere la diretta in tv venerdì 9 luglio 2021: orario e canale - 95_addicted : RT @fabiofabbretti: #RaffaellaCarrà, funerali in diretta su Rai 1 e Rete 4. Continuano gli omaggi: #ARaccontareCominciaTu ogni giovedì in p… -