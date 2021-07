Eutanasia: approvato il testo base alla Camera. L’associazione Luca Coscioni raccoglie firme per un referendum (Di giovedì 8 luglio 2021) Nella giornata di martedì, la commissione Giustizia della Camera ha approvato il testo base della nuova legge sull’Eutanasia. Un primo passo arrivato dopo mesi di attesa, anche se resta da sottolineare come la discussione in aula non sia ancora stata calendarizzata. Il testo è stato approvato con i voti a favore del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle. Intanto L’associazione Luca Coscioni ha avviato una raccolta firme per dare il via al referendum ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 8 luglio 2021) Nella giornata di martedì, la commissione Giustizia dellahaildella nuova legge sull’. Un primo passo arrivato dopo mesi di attesa, anche se resta da sottolineare come la discussione in aula non sia ancora stata calendarizzata. Ilè statocon i voti a favore del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle. Intantoha avviato una raccoltaper dare il via al...

