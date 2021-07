Esclusiva | la Ternana si avvicina a Salim Diakite

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 8 luglio 2021) Laspera di vincere la volata con il Crotone per Alberto Paleari, in uscita dal Genoa. E intanto sta preparando un colpo importante per la fascia destra,ndosi a, classe 2000, terzino destro di origini maliane in uscita dal Teramo. Già nella sessione invernale di mercatoera stato al centro di interessi anche di club di Serie A. Ora laè in pressing. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.