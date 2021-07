Danilo | “Ronaldo sarà ancora con noi la prossima stagione Porterei Gabriel Jesus a Torino”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Danilo Ronaldo

Inevitabile pensare a Cristiano, anche se di recente sono arrivati diversi segnali a indicare la sua permanenza anche nella prossima stagione. E c'è adesso una ulteriore conferma sulla quarta ...Commenta per primo Il difensore della Juventusha concesso un'intervista a La Gazzetta dello Sport, nella quale ha parlato anche del suo ... Su Cristiano: 'Averlo in squadra per noi è ...Il futuro di Cristiano Ronaldo sarà ancora con la maglia della Juventus: parola di… Danilo. Il portoghese è reduce da Euro 2021, Cr7 non è riuscito a trascinare il Portogallo. In generale l’ultima sta ...Danilo, terzino della Juventus impegnato con la nazionale brasiliana in Copa America, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Danilo ha rilasciato una lunga intervista in ...