Covid | 215 nuovi positivi in Lombardia | 11 contagi a Bergamo

Advertising

lucarango88 : ??Bollettino completo #Lombardia #Covid_19 #8luglio Casi +215 (842.870 +0,03%) Deceduti +1 (33.792 +0%) Guariti +55… - verdeocchio : RT @lucarango88: ??#Lombardia #Covid_19 #8luglio Casi +215 (842.870 +0,03%) Deceduti +1 (33.792 +0%) Guariti +55 (800.393 +0,01%) Molecolar… - lucarango88 : ??#Lombardia #Covid_19 #8luglio Casi +215 (842.870 +0,03%) Deceduti +1 (33.792 +0%) Guariti +55 (800.393 +0,01%) Mo… - nicolettagiust1 : @AdrianaSpappa Confermo comunque: io ho avuto Covid e zero anticorpi; 215 dopo la prima dose, mi hanno fatto la sec… - chanudaro : RT @orizzontescuola: Covid, Figliuolo: “Dobbiamo convincere 215 mila insegnanti e operatori scolastici a vaccinarsi per tornare a scuola in… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 215

... nelle ultime 24 ore sono 162 i casi positivi alsu 6.869 tamponi molecolari esaminati. Se ...sono 20 i posti letto occupati nelle terapie intensive (ieri erano 17) mentre in degenza oggi sono...La situazione posti letto: 20 posti occupati in terapia intensiva su 656 (ieri 17);posti occupati in degenza ordinaria su 3.160 (ieri 218). Il bollettino di ieriSalgono ancora i casi di Covid in Italia. Sono 1.394 i positivi al test individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.010. Sono invece 13 le vittime in ...ROMA (ITALPRESS) – Numeri in crescita in Italia per quanto riguarda la diffusione del Covid. I nuovi positivi, secondo i dati del ministero della Salute, sono 1.394, con un incremento di 384 casi nell ...