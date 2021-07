Cinghiali, la protesta degli agricoltori: Coldiretti scende in piazza (Di giovedì 8 luglio 2021) Anche numerosi agricoltori bergamaschi, con il presidente e il direttore di Coldiretti Bergamo Alberto Brivio e Carlo Loffreda, hanno partecipato alla manifestazione che si è svolta questa mattina a Milano in piazza Città di Lombardia con centinaia di agricoltori provenienti da tutta la regione che hanno lanciato un grido d’allarme contro l’invasione dei Cinghiali. Esasperati per una situazione ormai fuori controllo, hanno voluto denunciare i continui attacchi dei selvatici che con le loro incursioni distruggono i raccolti, rovinano le coltivazioni e minacciano gli animali allevati, senza contare gli ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 8 luglio 2021) Anche numerosibergamaschi, con il presidente e il direttore diBergamo Alberto Brivio e Carlo Loffreda, hanno partecipato alla manifestazione che si è svolta questa mattina a Milano inCittà di Lombardia con centinaia diprovenienti da tutta la regione che hanno lanciato un grido d’allarme contro l’invasione dei. Esasperati per una situazione ormai fuori controllo, hanno voluto denunciare i continui attacchi dei selvatici che con le loro incursioni distruggono i raccolti, rovinano le coltivazioni e minacciano gli animali allevati, senza contare gli ...

