Calciomercato Genoa: blitz per Vanheusden dell’Inter. Spezia battuto (Di giovedì 8 luglio 2021) Il Genoa è vicino alla chiusura per il belga dell’Inter Vanheusden: sorpasso sullo Spezia e fumata bianca vicina Come riportato da Gianluca Di Marzio c’è stato un sorpasso deciso del Genoa sullo Spezia per la corsa a Vanheusden dell’Inter. Trattativa ai dettagli per il trasferimento del belga dai nerazzurri al grifone per la prossima stagione. Da valutare la formula del trasferimento. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 luglio 2021) Ilè vicino alla chiusura per il belga: sorpasso sulloe fumata bianca vicina Come riportato da Gianluca Di Marzio c’è stato un sorpasso deciso delsulloper la corsa a. Trattativa ai dettagli per il trasferimento del belga dai nerazzurri al grifone per la prossima stagione. Da valutare la formula del trasferimento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Inter, #Vanheusden sarà ceduto in prestito: #Spezia favorito su Bologna e Genoa - team_serie : #VanHelsing in dirittura d'arrivo al #Genoa, #Ballardini avrà il suo centrale difensivo di altissimo livello. #Calciomercato #Transfers - InterOlogy1908 : #Zinho #Vanheusden in dirittura d'arrivo al #Genoa, #Ballardini avrà il suo centrale difensivo di altissimo livello. #Calciomercato #SerieA - interchannel_ic : - Bertolca10 : Torna ad allenare il Liguria #ThiagoMotta. Dopo Italiano e dopo la sua esperienza infruttuosa al Genoa, sarà il nuo… -