Cagliari | tifosi in strada per l’Italia prendono a calci un rider | VIDEO

A Cagliari la festa per l'Italia in finale agli Europei di calcio si trasforma in baraonda. L'esplosione di gioia per la vittoria dell'Italia si è riversata l'altra notte in piazza Yenne, letteralmente presa d'assalto da migliaia di persone con tanto di bandiere tricolori e caroselli in auto e scooter, con persone arrivate in città anche dai centri limitrofi. Tutta l'area è diventata un'unica grande distesa di persone ammassate l'una all'altra subito immortalata da decine di foto e VIDEO per documentare l'assembramento e il mancato rispetto delle norme anti-Covid. A un certo punto la situazione degenera, ...

