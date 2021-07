"Bisogna stare ai patti". Così Draghi in Cdm esige l'intesa sulla prescrizione (Di giovedì 8 luglio 2021) “No, non erano questi i patti”. Quando Mario Draghi, all’apertura del Cdm di metà pomeriggio, ha strabuzzato gli occhi, il suo risentimento pare fosse sincero. Perché nella riunione mattutina, quando a Palazzo Chigi aveva convocato Marta Cartabia insieme coi grillini Stefano Patuanelli e Anna Macina, l’imperativo era stato categorico: “Nessun rinvio, stasera la riforma della giustizia deve passare”. Perché già all’alba il capo delegazione grillino aveva paventato l’ipotesi del rinvio come unica soluzione possibile: “Ci vuole tempo per far digerire l’accordo ai nostri parlamentari”. La minaccia serviva a ottenere quel che si sperava: e cioè ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 8 luglio 2021) “No, non erano questi i”. Quando Mario, all’apertura del Cdm di metà pomeriggio, ha strabuzzato gli occhi, il suo risentimento pare fosse sincero. Perché nella riunione mattutina, quando a Palazzo Chigi aveva convocato Marta Cartabia insieme coi grillini Stefano Patuanelli e Anna Macina, l’imperativo era stato categorico: “Nessun rinvio, stasera la riforma della giustizia deve passare”. Perché già all’alba il capo delegazione grillino aveva paventato l’ipotesi del rinvio come unica soluzione possibile: “Ci vuole tempo per far digerire l’accordo ai nostri parlamentari”. La minaccia serviva a ottenere quel che si sperava: e cioè ...

