Ultime Notizie dalla rete : Anche Iva Anche l'Iva diventa semplice, parte la dichiarazione precompilata Nuovo passo verso la semplificazione degli adempimenti fiscali: anche la dichiarazione Iva sarà precompilata dall'amministrazione fiscale, così come avviene già per la dichiarazione dei redditi . Lo annuncia l' Agenzia delle Entrate che spiega come, grazie ad un ...

Bonus condizionatori 2021 Come anticipato il bonus condizionatori può essere usufruito anche come sconto immediato. Per ... la partita Iva o il codice fiscale del rivenditore, il riferimento alla fattura di acquisto del ...

Agenzia Entrate: due nuovi regimi IVA per l’ecommerce Dal primo luglio sono entrati in vigore due nuovi regimi IVA per l’ecommerce, lo IOSS e l’OSS: è un’importante semplificazione del sistema fiscale a livello europeo.

