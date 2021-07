5 celebs raccontano i loro peggiori incontri con i fan

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 8 luglio 2021) Immaginate che sogno deve essere per un fan incontrare il proprio idolo. A me è successo e ricordo ancora l’emozione di quel giorno. Eppure, persino in certe occasioni, c’è sempre qualcuno che non riesce a contenersi e tira fuori il peggio di sé: c’è chi non ne rispetta la privacy, chi prova ad avvicinarsi senza rispettare i protocolli di sicurezza, chi si lancia in effusioni non richieste. Abbiamo tutti un personaggio famoso nel nostro cuore, ma ricordiamoci che prima di essere delle celebrità, attori e cantanti sono persone e come tali vanno trattate e rispettate.